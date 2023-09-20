الجالية المصرية بإنجلترا والسويد يدشنوا حملة "مواطن" لدعم مصر

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أحمد جودة - القاهرة - دشنت الجالية المصرية بإنجلترا والسويد حملة "مواطن" لدعم مصر، وذلك بالتزامن مع قرب الاستحقاق الدستوري الأهم، وهو عقد الانتخابات الرئاسية التي يحرص المصريون في الخارج على المشاركة فيها.

وفي ذلك السياق أكد مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية بلندن، أنهم حرصون على تدشين حملة "مواطن" لدعم مصر، وذلك لبث الروح الوطنية في نفوس أبناء الجالية المصرية في بريطانيا العظمى.

وأضاف، أن تدشينهم لهذه الحملة لدعم مصر وللحفاظ على الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي من ناحية، واستكمالا للمشروعات العملاقة التي حقق فيها الرئيس شوطا كبيرا.

وطالب رئيس بيت العائلة المصرية بلندن، المواطنين المصريين بالخارج جميعا بضرورة الحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن حملة مواطن لدعم مصر سوف تقوم بفعاليات مختلفة في الفترة المقبلة للتذكير بإنجازات السيد الرئيس، والتي لا تخفى على أحد، وذلك من خلال الندوات المختلفة والنشرات المتعددة.

فيما قال مدحت شنوده رئيس بيت المصريين في السويد، أن المصريين بالسويد بكل فئاتهم وطوائفهم يقفون صفا واحدا مع الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة الرئاسية.

وأضاف شنودة، أننا من أجل دعم مصر أطلقنا حملة "مواطن" لدعم مصر، وأنهم يعلنوا دعمهم المطلق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المسيرة الرائعة التي بدأها بكل قوة وعزيمة واستطاع أن يعبر بمصر من أزمات محلية وعالمية يدركها كل من له عينان.

وأوضح شنودة، أن أبناء الجالية المصرية بالسويد يدركون أهمية المرحلة ولذلك فإنهم يعلنون دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ذلك الربان القادر على استكمال المسيرة البناء والتنمية وقيادة البلاد لتحقيق آمال شعبنا المصري.