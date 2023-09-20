انسحاب 887 جندي ألماني من مالي نهاية 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 06:34 مساءً - أعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تزال تفترض أن انسحاب الجيش الألماني من مالي سيتم بحلول نهاية العام الجاري 2023 كما هو مخطط له.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية في برلين اليوم الأربعاء إن مشروع الانسحاب 'يسير على طريق جيد'، وأضافت:' نحن متفائلون بقدرتنا على البقاء داخل الإطار الزمني'.

887 جندي ألماني في مالي

يذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر في يونيو الماضي إنهاء مهمة السلام في مالي بحلول نهاية العام وذلك بعد أن طالبت الحكومة العسكرية في مالي بسحب القوات الدولية من الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

ويتواجد حاليا في مالي 887 جنديا من الجيش الألماني.