نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: 6 ملايين سوداني يعانون من أزمة نقص الغذاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، بأن هناك 6 ملايين إنسان في السودان يواجهون الآن تهديدات طارئة، بسبب النقص الحاد في الغذاء.

وبحسب الإحصاءات فإن أكثر من 1000 شخص يموتون يوميًا بسبب عدم توافر الطعام، وكذلك بسبب الأمراض والأوبئة، كما أنَّ هناك مستويات فظيعة من العنف الجنـ ـسي ضد النساء والفتيات.

وأضاف جريفيث، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، أن اللجنة الإنسانية تعمل ما بوسعها لتلبية الاحتياجات الملحة والإنسانية لإنقاذ الوضع في السودان.

وتابع “ومنذ أن بدأ الصراع جرى التواصل مع نصف مليون إنسان، ولكن هذا الرقم لا يمثل سوى 19% فقط من إجمالي 18 مليون إنسان بحاجة للمساعدة والدعم ونستهدفهم للمساعدة الإنسانية والحماية”.