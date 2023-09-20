نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط والوفد المرافق له يزور رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجري أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء زيارة إلى مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي فى نيويورك.

وقال العليمي، فى منشور على صفحته الرسمية بموقع تويتر، إن الزيارة تناولت مناقشة الأوضاع في اليمن.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، حرصه علي الاستماع إلى أبو الغيط عما يجري من اتصالات لوقف إطلاق النار توطئة لتسوية سياسية.

ودعا العليمي، الحوثيين لإعلاء مصلحة اليمن وشعبه.