تعرف على تعليق بن سلمان على الحرب في أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اليوم الخميس، إن السعودية لا تدعم طرفًا على حساب طرف في الحرب الروسية الأوكرانية.

تصريحات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

وأضاف بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "علاقاتنا جيدة مع روسيا وأوكرانيا ونفضّل مسار الحوار لإنهاء الحرب".

وتابع: "نرفض أن تغزو دولة أي دولة أخرى لأن هذا يخالف المواثيق الأممية".

حوار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

والشهر الماضي، شارك ممثلون عن 40 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين والهند في محادثات بمدينة جدة السعودية، في مسعى سياسي جديد لبلوغ اتفاق ينهي الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون والروس والدوليون إنه لا يوجد أي احتمال لإجراء محادثات سلام مباشرة بين أوكرانيا وروسيا في الوقت الحالي، إذ تستمر الحرب مستعرة، فيما تسعى كييف لاستعادة أراضيها من خلال هجوم مضاد.