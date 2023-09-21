العالم اليوم - إسرائيل تعثر على دبابة مسروقة من قاعدة عسكرية في باحة للخردة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 06:27 صباحاً - أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها عثرت على دبابة خارج الخدمة في باحة للخردة بعد الإبلاغ عن سرقتها من قاعدة عسكرية.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا من وزارة الدفاع "بشأن سرقة دبابة من قاعدة تدريب تابعة للجيش بالقرب من تقاطع إلياكيم".

وأطلقت الشرطة حملة تفتيش في المنطقة في شمال إسرائيل وسرعان ما "عثرت على الدبابة في باحة للخردة في منطقة نيشر" المجاورة.

وأضافت الشرطة أنها تحقق في الدافع وراء سرقة الدبابة وكيفيه تنفيذ عملية السرقة.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أن الدبابة المسروقة من طراز ميركافا 2 "وأُخرجت من الخدمة منذ سنوات عديدة".

وأضاف الجيش أن "الدبابة "منزوعة السلاح وأنظمتها لا تعمل"، لافتا إلى أنها كانت تستخدم للتدريب في منطقة إطلاق نار يمكن للمشاة الوصول إليها.

وهذه ليست المرة الأولى في الشهور الأخيرة التي تتعرض فيها دبابة قديمة للسرقة في إسرائيل، ففي فبراير سُرقت دبابة من موقع تذكاري لاستخدامها في الاحتجاجات ضد الحكومة.