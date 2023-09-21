نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل جنود بقوات حفظ السلام الروسية في قرية بأذريبجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن جنود من قوات حفظ السلام في ناجورنو قره باغ، لقوا حتفهم بعد إطلاق نار على سيارتهم.

وأضافت الوزارة، أن قوات حفظ السلام كانت عائدة من نقطة مراقبة بالقرب من قرية في أذربيجان عندما تعرضت لهجوم بنيران أسلحة صغيرة، ولم تذكر عدد الأفراد الذين كانوا في السيارة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية، كما أكدت سلطات الإقليم الأرمينية، موافقتها على مقترح باتفاق الهدنة.