العالم اليوم - تركيا تستهدف رفع التبادل التجاري مع أميركا لـ100 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 10:24 صباحاً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده والولايات المتحدة تهدفان لرفع التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار.

وفي كلمة له خلال لقاء بممثلي عالم الأعمال في مأدبة عشاء أقامها مجلس الأعمال التركي الأميركي، في نيويورك، الأربعاء، قال أردوغان إن الولايات المتحدة حلت العام الماضي في المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر استيرادا من تركيا، والخامسة في لائحة البلدان التي استوردت منها بلاده.

وأشار إلى تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 32 مليار دولار، بزيادة قدرها أكثر من 15 بالمئة.

وقال أردوغان إن "أنشطتنا الاقتصادية والتجارية مع أميركا تشكل بعدًا مهمًا لعلاقاتنا الثنائية. ارتفع حجم تجارتنا الثنائية 1.5 ضعفا في السنوات العشر الماضية".

وأضاف: "ننتظر إزالة العقبات أمام تطوير تعاوننا (مع واشنطن) في مجال الصناعات الدفاعية في أقرب وقت".

وعلى صعيد آخر، أضاف أردوغان أن التركيز الرئيسي لبلاده مع البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى "ينصب على تأسيس مناخ النمو المستدام بفضل سياساتنا التي تعطي الأولوية للاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات".

وتابع: "يسعدنا أن نرى أن الثقة في الاستقرار الاقتصادي لتركيا تعززت بعد الانتخابات".

يذكر أن حجم الصادرات التركية خلال العام الماضي تجاوزت 254 مليار دولار، بحسب تصريحات لوزير التجارة التركي، عمر بولات.