العالم اليوم - فاجعة درنة.. متى تستفيق ليبيا من هول الصدمة؟

انتم الان تتابعون خبر فاجعة درنة.. متى تستفيق ليبيا من هول الصدمة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 10:24 صباحاً - ما يزال الشرق الليبي يئن تحت تداعيات الطوفان، الذي قتل وشرد آلاف الأشخاص وحول درنة التي كانت تلقب بعروس الساحل الشرقي لليبيا، إلى مدينة أشباح.

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، كشف أن العاصفة دانيال دمرت شبكة الطرق وحطّمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها، ونحو 70 في المئة من البنية التحتية.

فيما بدأت السلطات المحلية في درنة بإقامة سياج حول المناطق المنكوبة، تحسبا لتفشي الأمراض ودعما عمليات الإغاثة.

فمتى تستفيق ليبيا من هول الصدمة؟ وما السبيل لإعادة بناء ما دمرته الكارثة؟

في هذا الصدد، قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، عبد الحفيظ غوقة، في حديثه لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "دوت الخليج":

الوضع في درنة مأساوي ومروع.. السبب هو الإهمال والفوضى وانعدام المؤسسات.

درنة تابعة للشرق، لكن المسؤولية تتحملها حكومة الوحدة.

المواطن الليبي في آخر اهتمام السلطات في البلاد.