العالم اليوم - مسؤول أوروبي: المستوى الحالي للفائدة قد يسهم في خفض التضخم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 02:17 مساءً - قال بابلو هيرنانديز دي كوس، عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك إسبانيا، إن إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية قد يعيد التضخم إلى الهدف البالغ 2 بالمئة، لينضم إلى مسؤولين آخرين في الإشارة إلى نهاية حملة رفع أسعار الفائدة غير المسبوقة.

وقال دي كوس في تدوينة، على موقع بنك إسبانيا المركزي، إنه "بناء على المعلومات المتاحة حاليا، فإن الحفاظ على المستوى الحالي لأسعار الفائدة لفترة طويلة بما فيه الكفاية من شأنه أن يكون متسقا على نطاق واسع مع تحقيق هدف التضخم لدينا البالغ 2 بالمئة"، وفق ما أوردت وكالة بلومبرغ.

وأضاف دي كوس أنه يرى أن مخاطر التضخم متوازنة، حيث يقابل ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية ضعف الطلب الاستهلاكي وارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل قياسي.

وتأتي هذه التعليقات بعد أسبوع من رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للاجتماع العاشر على التوالي لمعالجة التضخم الذي لا يزال يتجاوز 5 بالمئة

وقد أعرب بعض صناع القرار السياسي منذ ذلك الحين عن أملهم في أن يكون الارتفاع هو الأخير في هذه الدورة، في حين يزيد المستثمرون من رهاناتهم على التخفيضات في معدل الفائدة مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.

يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة مجددا الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ بدء التعامل باليورو في 1999.