نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يدعم حملة مواطن من أجل مصر ويجدد الثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات مواعيد الانتخابات للمصريين بالخارج وصدور بيان رسمي بتشكيل حملة مواطن لدعم مصر بالخارج، عقد مجلس إدارة اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا اجتماع طارئ لدراسة الموقف واتخاذ القرارات اللازمة.

وبداية تم التواصل مع الاعضاء وقد وافق الجميع على ماتقرره إدارة الاتحاد من قرارات، وبناء عليه اصدرت ادارة الاتحاد البيان التالى:

بيان رقم ١ من اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا بشأن الانتخابات الرئاسية فى مصر

استمرار لخطة التنمية وإعادة بناء مصر بنظام حديث يضعها فى مقدمة بلاد العالم وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة قرر مجلس إدارة الاتحاد تجديد الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال المسيرة التى بدئها بناء على طلب الشعب

وبناء عليه قرر مجلس الإدارة:

١- وضح خطة متكاملة لمواجهة الحملات المضللة تشتمل على الأتى:

‏A) حملة توعية بفيديوهات من اعضاء الاتحاد لمواجهة اكاذيب الخونة العملاء.

‏B) حملة توعية ضد السموم المنتشرة فى نكت اعداء الوطن معتمدين على حب الشعب المصرى للفكاهة. C) عمل زيارات ميدانية لاعضاء الاتحاد فى العواصم الاوربية للتوعية

‏D) عقد لقائات موسعة على تقنية زووم لنقاش مفتوح

٢- يعلن اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا تأييده ودعمه التام لحملة مواطن لدعم مصر وتعاونهم مع كل من يدعم الحملة بعمل ايجابى على ارض الواقع من اجل الوطن والله الموفق. الموقعين على القرار

١- احمد مصطفى ابوصوان - من رموز الجالية المصرية ميلانو

٢- محمد كمال علام - بيت العائلة المصرية بلغاريا

٣- د ضياء كامل- جمعية الاطباء بالمملكة المتحدة

٤- د اسماعيل غيته، الجالية المصرية باسكتلندا

٥- محمد الحوفى،كمال عازر، ابراهيم قنديل - الجالية المصرية جنوب فرنسا

٦- هانى بدوى، فادى رمسيس - الجالية المصرية بالمجر

٧- ابراهيم ابوالروس - الجالية المصرية اسبانيا

٨- د وليد عطية - الجالية المصرية اوكرانيا

٩- خالد هجرس، محمد الجندى، محمد درويش - بيت العائلة بولندا

١٠- احمد عطية، مريم عزيز - الجالية المصرية باليونان، شباب المستقبل

١١- عبدالباسط الفلحة -:النادى المصرى بنيس

١٢- عبدالله هلال - رابطة ابناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة

١٣- عبدالحميد نقريش، نرمين نقريش - الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا

١٤- عاصم جوده - الجالية المصرية بكريت

١٥- عصام شريف - رئيس الاتحاد الافرو اسيوى للكاراتيه

١٦- مجدى عباس - جمعية الجالية المصرية بالمملكة المتحدة

١٨- محمود السلامونى - بيت العائلة المصرية بهولندا

١٩- محسن على - اتحاد المنظمات المصرية بهولندا

٢٠- مصطفى عبدالله، مكتب الاهرام بالنمسا

٢١- خالد محمد، محمد عبدالله - النادى المصرى بالنمسا

٢٢- نادية بشير - رئيس لجنة المرأة بالمنتدى المصرى بايطاليا

٢٣- نشأت الحصرى - النادى المصرى الفرنسى للكاراتيه

٢٤- سناء حجازى، دنيا يونس - جمعية اللوتس ميلانو

٢٥- شريف شعلان ٠ النادى المصرى بالتشيك

٢٦- مصطفى رجب، ماجده صقر، جلال دردير - بيت العائلة المصرية بلندن

٢٧- سارة النجار - لجنة الشباب ميلانو

٢٨- نادية رجب، جمعية سيدات مصر والعالم، موناكو



اسماء الرموز المصرية فى اوروبا اعضاء الاتحاد:

١- عمرو محب - محامى ببريطانيا

٢- د محمد الشيمى - طبيب ببريطانيا

٤- اشرف الزيات - رجل اعمال بميلانو

٥- مصرية جاد مهندسة اليكترونيات بهولندا

٦- محمد بكر - رجل اعمال بميلانو

٧- نجاة ابوقورة - صحفية بايطاليا

٨- سعيد عيطة- رجل اعمال ببريطانيا

٩- اشرف النجار، رجل اعمال ايطاليا

١٠- رباب على، وفاء العسيرى،اللوتس ميلانو

١١- ناصر عطالله - رجل اعمال بميلانو

١٢- محمد الجازونى، رجل اعمال ميلانو