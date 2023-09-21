العالم اليوم - نيجيريا تحث الأمم المتحدة على التعاون في منع استغلال إفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 11:11 مساءً - قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الخميس، إن الرئيس حث الأمم المتحدة على أن تصبح أكثر فاعلية في معالجة قضايا الفقر والأمن في بلاده وأن تساعد في مكافحة استخراج الموارد بشكل غير قانوني.

وأضاف المتحدث في بيان أن تينوبو أثار هذه القضايا عندما التقى بالأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش أمس الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الرئيس النيجيري إن الجهات "الخبيثة" التي تشارك في أنشطة غير مشروعة، مثل تهريب الموارد والأسلحة، تستغل الثروة المعدنية الهائلة في إفريقيا وتقوض استقرارها.

ونقل البيان عن تينوبو قوله: "إننا نواجه التحدي الكبير المتمثل في تخريب جامعي القمامة لأراضينا وقمع شعبنا في المناجم غير القانونية، وأخذ ثرواتنا الذهبية والمعدنية إلى الاقتصادات المتقدمة عن طريق التخفي والعنف".

وأضاف: "سنكون الآن عدوانيين وسنشكك في الدوافع. وسنوقف ما يحدث"، داعيا إلى "تعاون فعال" مع الأمم المتحدة.

ودعا تينوبو الأمم المتحدة إلى التطور من منصة للنقاش العالمي إلى مركز تنسيق استباقي.

وذكر البيان أن جوتيريش رد بالإقرار بالحاجة إلى إصلاح شامل داخل الأمم المتحدة لمعالجة نقاط الضعف المؤسسية وتحسين سلطة صنع القرار للدول النامية.