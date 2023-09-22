العالم اليوم - ازدهر بفضل كورونا.. مختبر صيني يثير قلق المخابرات الغربية

انتم الان تتابعون خبر ازدهر بفضل كورونا.. مختبر صيني يثير قلق المخابرات الغربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 10:19 صباحاً - كانت جل دول العالم في أبريل 2020 تشدد إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب كورونا، في الوقت الذي وصلت فيه طائرة إلى العاصمة الصربية تحمل "هدية صينية".