نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هجوم سيبراني على مزودي خدمة الإنترنت في القرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أوليغ كريوتشكوف مستشار رئيس جمهورية القرم، عبر قناته على تيلجرام، إن شركات تقديم خدمة الإنترنت في شبه الجزيرة تعرضت لهجوم سيبراني غير مسبوق.

وأشار المسؤول إلى أنه يتم تسجيل انقطاعات في خدمة الإنترنت، في مختلف أنحاء شبه الجزيرة.

وأضاف: "تم تنفيذ هجوم سيبراني غير مسبوق على مزودي خدمة الإنترنت في جمهورية القرم. نحن نسجل الانقطاعات في الإنترنت في شبه الجزيرة. تعمل كل الهيئات ذات العلاقة، للقضاء على عواقب هذا الاعتداء. نعتذر عن الصعوبات المؤقتة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، عن هجوم بصواريخ كروز على شبه الجزيرة، وذكر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للهجوم وأسقطت الصواريخ.

من جانبه قال كريوتشكوف، إنه بعد سقوط شظايا أحد الصواريخ في منطقة بخشيساراي، اندلع حريق في العشب، ويعمل رجال الإطفاء على إزالة العواقب.