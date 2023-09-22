نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين وسوريا توقعان على ثلاث وثائق للتعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جرى اليوم الجمعة في مدينة خانجو الصينية حفل التوقيع على ثلاث وثائق للتعاون بين الصين وسوريا، وذلك بحضور رئيسي البلدين شي جين بينغ وبشار الأسد.

وحسبما ذكرت وكالة "سانا" السورية، فإن الوثيقة الأولى اتفاق تعاون اقتصادي، والثانية مذكرة تفاهم مشتركة للتبادل والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، أما الثالثة فهي مذكرة تفاهم حول السياق المشترك لخطة تعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

جاء التوقيع عقب الاجتماع الذي عقده شي والأسد اليوم، حيث تحدث الرئيس الصيني عن إقامة "شراكة استرتيجية" بين البلدين، فيما أعرب الأسد عن تمنياته بأن تؤسس زيارته إلى الصين "لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات".