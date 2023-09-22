العالم اليوم - الصين والكويت توقعان اتفاقيات طاقة متجددة وبنية تحتية

انتم الان تتابعون خبر الصين والكويت توقعان اتفاقيات طاقة متجددة وبنية تحتية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 05:17 مساءً - وقعت الصين والكويت، الجمعة، اتفاقيات ثنائية للتعاون في مجالات مختلفة، منها الطاقة المتجددة وإنشاءات البنية التحتية والحوكمة البيئية.

وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماعه مع ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أن الصين مستعدة للعمل مع الكويت لتعزيز تنمية العلاقات الثنائية بشكل أكبر. ووقع البلدين على الاتفاقات التالية: خطة للتعاون الثنائي في الفترة من 2024 إلى 2028.

مذكرة تفاهم بين بلدية الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين للتعاون بشأن المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات.

مذكرة تفاهم بين وزارة الاشغال العامة بالكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين للتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت والإدارة الوطنية للطاقة بالصين للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.

مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة الصين بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير.

مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت ووزارة التجارة في الصين بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.

مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت ووزارة التجارة في الصين للتعاون في مجال التطوير الاسكاني.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الصين والكويت توقعان اتفاقيات طاقة متجددة وبنية تحتية .. في رعاية الله وحفظة