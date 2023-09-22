العالم اليوم - سامح شكري: نريد إزالة التوتر مع إسرائيل لمصلحة الفلسطينيين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 07:21 مساءً - تحدث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن ملفات عدة، منها الملف الليبي والسوداني، وعلاقة مصر مع الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وذلك في مقابلة مع دوت الخليج، الجمعة.

وتحدث شكري لسكاي نيوز عربية من نيويورك، وذلك على هامش حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وفيما يلي أبرز ما قاله: الحوار مع إيران صريح وشفاف ويستند للرغبة المشتركة بطي صفحة الماضي.

العلاقات مع واشنطن استراتيجية وعميقة، وهذه العلاقة تعود بالنفع على الجانبين، ونستخلص منها المنفعة المشتركة.

نرحب بكل جهد يبذل لإزالة التوتر مع إسرائيل، وتحقيق طموح الشعب الفلسطيني بتنفيذ حل الدولتين.

فرص السلام يوفر آفاقا للتعاون وإزالة التهديد، مما يعني توجها أكثر إيجابية يصب في مصلحة حقوق الشعب الفلسطيني.

مصر سارعت لمساعدة أشقائها في ليبيا والمغرب، لأن هذا واجبها.

نأمل أن تتجه ليبيا نحو انتخابات نزيهة بإشراف دولي، نتواصل مع القوى المختلفة سعيا للتوصل إلى حل ليبي للأزمة الليبية.

بالنسبة للسودان، نسعى إلى توسيع الحوارات الوطنية حتى يضع السودانيون رؤيتهم ويرسمون خارطة الطريق نحو مستقبلهم بعيدا عن الصراع، لتحقيق مصلحة وحدة السودان وأراضيه.

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