أبو الغيط يلتقي السكرتير العام للأمم المتحدة ويناقشان التطورات العالمية والإقليمية

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أحمد جودة - القاهرة - التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في 22 الجاري، بالسيد أنطونيو جوتيريش، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقشا عددا من القضايا العالمية والإقليمية.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن ابو الغيط استمع باهتمام لاستعراض قدمه جوتيريش حول اثار الحرب الأوكرانية في تعميق الانقسامات العالمية وإعاقة التعاون الدولي في كافة الملفات، كما فصّل رؤيته حول اصلاح النظام المالي الدولي ليكون أكثر عدالة وتمثيلا، فضلاُ عن الحاجة لاصلاح مجلس الأمن.

وقال رشدي إن الأمين العام عبر عن ترحيبه بالرؤية الاصلاحية لجوتيريش، مؤكدا أن الاصلاح ضرورة ملحة، خاصة وأن النظام المالي العالمي لم يعد يلبي حاجات الدول النامية والأقل نمواُ، لا سيما تلك الدول المثقلة بعبء الديون. كما أشار ابو الغيط إلى اهمية تناول موضوع اصلاح مجلس الأمن على نحو يراعي مصالح جميع الدول، ولا يسهم في تعزيز الانقسامات.

وأوضح رشدي ان الامين العام للجامعة العربية حرص على وضع جوتيريش في صورة التطورات في المنطقة العربية، لا سيما ما يتعرض له الفلسطينيون من قمع متزايد مع غياب أي أفق للتسوية السياسية، بما يدفع في اتجاه ترسيخ نظام الأبارتايد، بكل ما ينطوي عليه من ظلم يأباه الضمير الانساني.