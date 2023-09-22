أبو الغيط يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا

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أحمد جودة - القاهرة - التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 22 الجاري بالسيد جيير بيدرسون، المبعوث الأممي إلى سوريا، وذلك على هامش مشاركتهما في الشق الرفيع من اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن الطرفين ناقشا آخر مستجدات الأزمة السورية حيث حرص الأمين العام على وضع المبعث الأممي في صورة التطورات المصاحبة لاستعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، لا سيما ما تمخض عن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا بالقاهرة منتصف الشهر الماضي.

وقال رشدي أن الأمين أوضح أن الأزمة السورية استمرت لاثني عشر عامًا من دون حل، مخلفةً قدرًا هائلًا من المعاناة للشعب السوري، ولدول الجوار التي تواجه تبعات تلك الأزمة من انتشار المخدرات والإرهاب، مؤكدًا أن الدول العربية تسعى للقيام بدور قيادي في معالجة جذور الأزمة وتبعاتها الخطيرة، على أساس القرار 2254 ووفق منهجية خطوة مقابل خطوة.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط استمع باهتمام لعرض معمق قدمه المبعوث الأممي للوضع الميداني والاقتصادي والإنساني في سوريا، حيث اتفق الطرفان على أهمية انعقاد الجولة القادمة للجنة الدستورية قبل نهاية العام الجاري، كما جاء في بيان القاهرة.