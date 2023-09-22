نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تعلن مقتل 490 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابات ألمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت موسكو إن الجيش الأوكراني خسر 490 جنديًا، ودبابتين من طراز ليوبارد الألمانية، بعد هجمات روسية جديدة تركزت في محور وبيانسك، وفي مناطق متفرقة من أوكرانيا في اليوم الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، اعتراض صواريخ كروز أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة: "في دونيتسك، وليمان، وزبروجيا، وكوبيانسك، وخيرسون، صُدت عشرات الهجمات الأوكرانية، ووصلت خسائر الجيش الأوكراني إلى نحو 490 عسكريًا، إضافة إلى تدمير عدد كبير من الأسلحة الغربية، بينها مدافع أمريكية من طراز M777، ومدافع هاوتزر، ودبابتين من طراز ليوبارد الألمانية، واستهداف مستودع ذخيرة لواء الدبابات الأول الأوكراني، ومحطات رادار، ونقاط مراقبة متعددة".

وفي القرم، أعلنت مصادر روسية اليوم، اعتراض صواريخ كروز أطلقها الجيش الأوكراني على مواقع عسكرية.

وقال سيرغي أكسيونوف، حاكم القرم الذي عينته موسكو، عبر تلغرام: "أسقط الدفاع الجوي صواريخ كروز فوق أراضي جمهورية القرم"، دون تحديد عددها.

ومن جهتها أعلنت أوكرانيا اليوم استهداف الأسطول البحري الروسي في البحر الأسود في ميناء سيفاستابول.