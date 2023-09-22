نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة بلغاريا لدى القاهرة تحتفل بذكرى استقلالها عن الدولة العثمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت سفارة جمهورية بلغاريا في القاهرة، اليوم الجمعة، بعيدها الوطني والذي يمثل ذكرى عيد استقلال بلغاريا، وهي الذكرى التي أعاد فيها البلغاريون تأسيس دولتهم بعد خمسة قرون من هيمنة العثمانيون عليها عام 1878.

ومن جانبه، قال السفير ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدى مصر، إنه في مثل هذا اليوم قبل 115 عاما رفضت بلغاريا بقاءها ضمن حكم الإمبراطورية العثمانية، وفرض الشعب البلغاري إرادته في الحرية والوحدة والمساواة مع الشعوب الأوروبية الأخرى.

وأضاف السفير البلغاري في كلمته بمناسبة العيد الوطني لبلغاريا، أنه مع إعلان الاستقلال في 22 سبتمبر 1908، أخذت الدولة البلغارية المستعادة والموحدة مكانتها المتساوية على المشهد السياسي الأوروبي والعالمي.

وتابع قائلًا: "من واجبنا اليوم أن نسعى باستمرار للدفاع عن استقلال بلغاريا وحريتها وإنجازاتها كبلد ديمقراطي ومشروع".