"تسع حيوات".. سفارة أوكرانيا بالقاهرة تنظم عرض خاص لفيلم في خضم الحرب

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أحمد جودة - القاهرة - عرضت سفارة أوكرانيا في القاهرة، اليوم الجمعة، الفيلم الوثائقي الأوكراني تحت عنوان "تسع حيوات"، والذي يتحدث عن حياة الحيوانات في خضم الحرب الروسية الأوكرانية.

وحضر عرض الفيلم جمهور واسع من الفنانين والأساتذة والصحفيين المصريين، وكذلك الممثلين عن السلك الدبلوماسي، حيث انعقد العرض الخاص بالتعاون مع سفارة جمهورية التشيك في مصر وبدعم من المركز الثقافي الأسباني "معهد ثربانتس" بالقاهرة.

ويروي الفيلم قصص متطوعين خاطروا بحياتهم وأنقذوا الحيوانات من تحت أنقاض المنازل المحترقة والمدمرة، وقصص رجال ونساء لم يقفوا مكتوفي الأيدي، بل بقوا مع المخلوقات الضعيفة وغير القادرة على الدفاع عن نفسها.

كما يحكي الفيلم أيضا، قصص أبطال رفضوا التخلي عن الحيوانات في حدائق الحيوانات والملاجئ حتى خلال أعنف المعارك والقصف في الأسابيع الأولى من الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويتناول فيلم "تسع حيوات" في المقام الأول موضوع الإنسانية والتعاطف، وبعد عرض الفيلم أتيح للضيوف الحاضرين فرصة تقديم التبرعات لدعم المنظمات الخيرية الأوكرانية.