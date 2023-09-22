نتنياهو يكشف شرطه لتحقيق السلام مع فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اتساع رقعة السلام بين إسرائيل ودول المنطقة؛ هي السبيل الحقيقي للتوصل إلى سلم حق مع الجيران الفلسطينيين.

وأضاف نتنياهو خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: بأنه "يمكن أن يتحقق بالفعل السلام مع الفلسطينيين ولكن بشرط، ونؤكد عليه بقوة السلم لا يقوم إلا إذا كان مستند إلى الحقيقة ولا يقوم على الأكاذيب ويجب التوقف عن شيطنه الشعب اليهودي"، علي حد قوله.

وأدعي رئيس وزراء الإسرائيلي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجب عليه التوقف عن المؤامرة المعادية للسامية ضد الشعب اليهودي، مضيفا بأنه يتعين علي السلطة الفلسطينية التوقف عن تمجيد الإرهاب وعدم دعم الإرهابيين.

واستطرد: "على السلطة الفلسطينية وقف سياسة العطاء المالي للإرهابين لقتل اليهود"، مؤكدا أن هذه السياسة الفلسطينية أمر مندد به ويجب أن ينتهي ليسود السلام وإنهاء معاداة السامية، ومعادة السامية يجب أن ترفض إينما كانت، وذلك علي حد قوله