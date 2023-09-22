العالم اليوم - معرض الرياض الدولي للكتاب 2023.. "وجهة ملهمة"

انتم الان تتابعون خبر معرض الرياض الدولي للكتاب 2023.. "وجهة ملهمة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 09:23 مساءً - يقام معرض الرياض الدولي للكتاب في الفترة من 28 سبتمبر وحتى السابع مع أكتوبر في حرم جامعة الملك سعود، تحت شعار "وجهة ملهمة" بمشاركة أكثرمن 1800 دار من 32 دولة.

وتحل سلطنة عُمان "ضيف شرف" دورة هذا العام، حيث تتمثل مشاركتها في جناح بقلب المعرض يحتضن كتبا ومخطوطات وتمثيلا لمكونات ثقافتها الوطنية، وحضور عدد من رموز الثقافة العمانية، وحضور دور نشر تستعرض آخر الإصدارات والعناوين.

ويشمل برنامج المعرض الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية جلسات حوارية وأمسيات شعرية ومسرحيات وحفلات موسيقية وورش عمل في مختلف مجالات المعرفة بمشاركة عدد كبير من المثقفين والأدباء السعوديين والعرب والأجانب.

ويصاحب المعرض (مؤتمر الناشرين الدولي) الذي يقام في الرابع من أكتوبر لمناقشة جوانب صناعة الكتاب والتحديات التي تواجه دور النشر.

ويأتي معرض الرياض الدولي للكتاب كثالث معرض للكتب تقيمه المملكة هذا العام بعد معرضي الشرقية والمدينة المنورة فيما تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة معرضا أخيرا في جدة خلال شهر ديسمبر.