نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختطاف 35 شخصا من سكن جامعي في نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف شهود أن مسلحين في نيجيريا حطموا الأبواب والنوافذ الزجاجية لمساكن طلاب إحدى الجامعات بولاية زامفارا وخطفوا 24 طالبة في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وذكر مسؤولون محليون أن المسلحين وهم يقتادون الضحايا أسروا أيضا حارسا بالمكان و10 من عمال البناء كانوا نائمين في ملجأ مؤقت عند بوابة جامعة جوساو الاتحادية.

وصرح متحدث باسم حاكم الولاية بأن مسلحين خطفوا 35 شخصا من جامعة في أول عملية خطف كبيرة للطلاب هذا العام، وتبعد الجامعة 20 كيلومترا عن عاصمة ولاية زامفارا.

من جهته، أفاد المتحدث باسم الجامعة بأن قوات الأمن أنقذت 6 طالبات.

إلى ذلك، قال الطالب حسيني أبو بكر الذي يعيش في سكن قريب "وصل قطاع الطرق المسلحون على دراجات نارية وبدأوا في إطلاق النار بشكل متقطع فاستيقظت في ذلك الوقت.. لقد ذهبوا إلى مساكن الفتيات بالقرب من الحرم الجامعي وحطموا النوافذ والأبواب وصاحوا في الطالبات طالبين منهن الخروج".

وذكر أبو بكر أنهم اقتادوا الطالبات عبر منطقة أحراش خلف الحرم الجامعي الذي لا تحيط به أسوار.

وانتشرت العصابات المسلحة في شمال غرب البلاد في السنوات الأخيرة وقامت بعمليات خطف للحصول على فدية، ونهبت مجتمعات محلية ودمرتها، وقتلت مدنيين، فيما لم تحقق محاولات قوات الأمن لوقف نشاط هذه العصابات نجاحا يذكر، علما أن زامفارا واحدة من الولايات التي تتفشى فيها جرائم الاختطاف.