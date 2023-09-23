العالم اليوم - مرة أخرى.. "إيفرغراند" الصينية تؤجل اجتماعاتها مع الدائنين

انتم الان تتابعون خبر مرة أخرى.. "إيفرغراند" الصينية تؤجل اجتماعاتها مع الدائنين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 02:20 مساءً - قررت مجموعة "إيفرغراند" الصينية إلغاء عدد من الاجتماعات مع الدائنين الرئيسيين، والتي كانت ستعقد مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت الشركة الصينية إنها قررت تأجيل الاجتماعات بسبب رغبتها في تقييم إعادة الهيكلة المقترحة، مما يعزز حالة عدم اليقين حول مستقبل الشركة مع تأجيل الإقدام على خطوة تعتبر واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في الصين على الإطلاق.

وأشارت الشركة التي تعاني من ديون ضخمة إلى أن أداء المبيعات الذي "لم يكن متوقعاً" كان سببا أيضا في إلغاء ما يسمى باجتماعات مخطط الهيكلة التي كان من المقرر عقدها في الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر.

وبحسب وكالة بلومبرغ، قالت الشركة: "بناء على الوضع الحالي للشركة والتاشور مع المستشارين والدائنين، ترى الشركة ضرورة إعادة تقييم شروط إعادة الهيكلة المقترحة لتلبية وضع الشركة وطلبات الدائنين".

ولم علن شركة "إيفرغراند" عن جدول جديد لاجتماعاتها المرتقبة، ولكنها قالت فقط إنه سيصدر المزيد من التفاصيل حال وجود أي جديد.

وكانت شركة العقارات العملاقة، التي تعاني من أزمة ضخمة يشهدها القطاع العقاري بشكل واسع الصين، قد سبق وأجَّلت اجتماعاتها مع الدائنين، والتي كان من المقرر أن تبدأ بنهاية أغسطس الماضي.

وآنذاك، قالت الشركة أن سبب التأجيل هو رغبتها في السماح للدائنين بتقييم شروط خطط هيكلة الديون والموافقة عليها، وقد تم منحهم المزيد من الوقت للنظر في تطورات الأوضاع الأخيرة، بما في ذلك استئناف تداول الأسهم.