العالم اليوم - "أدنوك" الإماراتية تفتتح أول محطة وقود في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 03:23 مساءً - افتتح وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة "أدنوك" الإماراتية في العاصمة المصرية، والتي تقع في منطقة دجلة بحي المعادي في القاهرة.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان، السبت، إن المحطة الجديدة تمثل باكورة استثمارات الشركة الإماراتية في مصر في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي.

وأضافت أن الخطوة تأتي خلال شراكتها الجديدة مع شركة "توتال انرجيز" الفرنسية للتسويق والتي بدأت بموجبها الشركة الإماراتية الرائدة في ضخ استثمارات جديدة لها في مصر لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعا خلال الفترة المقبلة وتدشين أنشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق وتوزيع الوقود.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته على أهمية دخول شركة كبيرة وعلامة تجارية هامة مثل شركة "أدنوك" الإماراتية للاستثمار في السوق المصري.

وأضاف الملا أن الاستثمارات الإماراتية الكبيرة في السوق المصري تأتي انعكاسا للعلاقات الممتدة وقوة الروابط بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أن دخول شريك هام بحجم "أدنوك" بما يمتلكه من خبرات وتكنولوجيا ومستويات عالمية للجودة من خلال شراكة مع كيان عالمي آخر مثل "توتال انرجيز" يعزز من مستويات الجودة في مجال توزيع الوقود وتموين السيارات ويزيد من التنافسية في السوق بين الشركات لتقديم أفضل خدمة للمستهلك المصري الذي سيستفيد في النهاية من هذا التنوع ووجود 14 علامة تجارية تتنافس في هذا المجال علي تحسين الخدمات، خاصة أن خدمات الوقود هي عصب الحياة اليومية للمستهلكين ومرآة قطاع البترول لديهم.

وأضاف الملا أن السوق المصري في مجال توزيع الوقود سوق واسع وينمو باستمرار، حيث يخدم 105 ملايين مواطن وأكثر من 10 ملايين مركبة، علاوة على التوسع في البنية التحتية والطرق والمدن العمرانية الجديدة، مما يجعله زاخرا بالفرص لشركات التسويق العالمية للتوسع والنمو في مصر.

وقالت السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات في مصر، إن دخول شركة أدنوك في نشاط تسويق الوقود في مصر يعد إضافة جديدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين دولتي الإمارات ومصر، مؤكدة أن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر يصل إلى 1730 شركة في مختلف المجالات الاقتصادية، ويأتي على رأسها قطاع البترول والغاز وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والمنفعة للبلدين.

وقال بدر اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية للتوزيع إن افتتاح أول محطة خدمة تموين السيارات بالوقود فى مصر تحمل العلامة التجارية لأدنوك يأتي عقب شراكة ناجحة مع شركة "توتال انرجيز"، بعد استحواذ أدنوك على 50 بالمئة من حصة "توتال انرجيز" في مصر.

وقال إنه قد تم تشغيل 3 محطات بالفعل، وجاري الاستعداد لتشغيل 6 محطات أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة في أماكن استراتيجية في مصر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية للتوزيع أن توجه أدنوك للاستثمار في مصر نابع من المزايا التي يتمتع بها السوق المصري وفرص النمو الذي يشهدها، مما يشجع على ضخ استثمارات جديدة للشركة في أنشطة تسويق المنتجات البترولية ونقل خبراتها في هذا المجال باستخدام أحدث التكنولوجيات.

وأضاف أن إجمالي محطات شركة أدنوك يبلغ 800 محطة في الامارات والسعودية ومصر.

وبلغت التكلفة الاستثمارية للمحطة 50 مليون جنيه (1.6 مليون دولار) وتوفر 250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.