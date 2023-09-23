سفارة روسيا في مصر: موسكو أرسلت 8 ملايين طن من القمح للقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - موسكو ترد على مزاعم توقف روسيا عن إرسال القمح إلى مصر

أعلنت سفارة موسكو في القاهرة، اليوم الخميس، أن روسيا زودت مصر بنحو 8 ملايين طن من القمح، وذلك ردا على مزاعم إعلامية غربية بأن موسكو توقفت عن إمداد مصر بالقمح.

وأكدت السفارة، في بيان لها، أن الإمدادات الروسية للقمح لمصر تستمر بنفس الكميات تقريبا، رغم ما وصفته بـ "أكاذيب وكالات الأنباء الغربية" التى قالت إن روسيا توقفت عن إرسال القمح إلى مصر.

وأضافت السفارة أن "روسيا ستظل ترسل القمح الروسي إلى الموائد المصرية، وستستمر في دعم أمنها الغذائي".