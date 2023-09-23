نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب مدينة كهرمان مرعش التركية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة ولاية كهرمان مرعش بجنوب شرق تركيا اليوم السبت، حسب إدارة الكوارث والطوارئ AFAD التركية.

وأفادت المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، بأنه تم تسجيل الزلزال في منطقة غوكسون بالولاية عند الساعة 11.22 ووقع مركزه على عمق نحو 8.48 كيلومتر تحت الأرض.

وكانت كهرمان مرعش من أكثر المناطق تضررا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير الماضي، مخلفا عشرات الآلاف من القتلى ودمارا هائلا.

وبعد تلك الكارثة تشهد مناطق جنوب شرق تركيا بين حين وآخر هزات أرضية أقل قوة.