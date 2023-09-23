العالم اليوم - بالفيديو.. أغرب ردة فعل لمجرم اعتقل بعد هروبه 32 عاما

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. أغرب ردة فعل لمجرم اعتقل بعد هروبه 32 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 10:23 مساءً - بعد 32 عاما على هروبه من قبضة العدالة، تمكنت الشرطة الأميركية من إلقاء القبض على مدان بمحاولة قتل، إلا أن ردة فعله عند الاعتقال كانت غريبة للغاية.

وأبدى غريغ لوسون ردة فعل "ضاحكة" أثناء تقييد يديه بالأصفاد، وسأل ضباط الشرطة ساخرا: "كيف حالكم؟".

وفر لوسون (63 عاما) من ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة، قبل أن تدينه هيئة المحلفين بإطلاق النار على رجل يُدعى سيث غارلينغتون عام 1991، في موقف سيارات أمام محطة بنزين.

وفي مقطع فيديو على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، ظهر لوسون وهو يرتدي قميصا قصير الأكمام وقبعة مموهة وبصحبة ضباط شرطة، ثم ربت على كتف شخص ما وهو يضحك، قبل أن يقوم أحد الضباط بتقييد يديه.

وقال دوغلاس ويليامز جونيور، العميل المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيو أورليانز، إن الاعتقال لم يكن ممكنا من دون مساعدة السلطات في المكسيك.

وقال: "نريد أن نشكر شركاءنا الذين لم يفقدوا الأمل أبدا في إمكانية تحقيق العدالة لضحية السيد لوسون".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه كان يشتبه دائما في أن لوسون يختبئ في المكسيك، والمعلومات التي تلقاها في وقت سابق من هذا الشهر أكدت نظريته.

وتم القبض على لوسون يوم الثلاثاء 19 سبتمبر، واحتجز في لويزيانا.