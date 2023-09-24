العالم اليوم - أرمينيا تحث الأمم المتحدة على إرسال بعثة مراقبة لكراباخ

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 01:20 صباحاً - حضت أرمينيا السبت الأمم المتحدة على إرسال بعثة لمراقبة وضع الأرمن في ناغورني كراباخ بعد أن استعادت أذربيجان السيطرة على الإقليم الذي حكمه الانفصاليون على مدى عقود.

وخاطب وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا "يجب على المجتمع الدولي بذل كل الجهود من أجل النشر الفوري لبعثة مشتركة من وكالات الأمم المتحدة في ناغورني كراباخ بهدف مراقبة وتقييم حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمني على الأرض".

وأصيب جندي أذربيجاني في انتهاك لوقف إطلاق النار الساري مع الانفصاليين الأرمن في ناغورني كراباخ، حسبما أعلنت القوة الروسية لحفظ السلام المنتشرة في هذه المنطقة، السبت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "رصد انتهاك لوقف إطلاق النار في منطقة مارداكيرت. أصيب جندي في القوات المسلحة الأذربيجانية خلال تبادل للنيران".

واستنادا إلى آخر حصيلة صادرة عن الانفصاليين الأرمن، أدت العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان واستمرت 24 ساعة وانتهت ظهر الأربعاء، إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين.