الرئيس الأميركي يتلقى جرعة من اللقاح المحدث لكوفيد-19 ويدعو المواطنين ليحذو حذوه

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، جرعة من اللقاح المحدث لكوفيد-19، ويدعو المواطنين ليحذو حذوه، وفقا لوسائل إعلامية.



عاد من جديد فيروس كورونا ومتحوراته للتفشي ببعض الدول رغم رفع الإجراءات الاحترازية في أنحاء العالم لهذا الفيروس التي انتشر في عام 2020.

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن متحورًا جديدًا من ‎كوفيد19، يُطلق عليه اسم إيريس وينحدر من سلالة ‎أوميكرون، قد انتشر في المملكة المتحدة.

وأوضحت بأن هذا المتحور زاد انتشاره بسرعة في الأسابيع الأخيرة، حيث أصبح مسؤولًا بالفعل عن 17٪ من الحالات في الولايات المتحدة و15٪ في المملكة المتحدة.