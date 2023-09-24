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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏رئيس وزراء كوسوفو، مقتل رجل شرطة وإصابة آخر في تبادل إطلاق نار، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

قال ألبين كورتي رئيس وزراء كوسوفو، إن قوات هذه الجمهورية المعلنة من جانب واحد، دعمت ترسانتها بطائرات هجومية تركية من طراز Bayraktar TB2.

وأضاف: "لقد قمنا بتجديد ترسانة جيشنا بطائرات دون طيار Bayraktar TB2، والتي اشتريناها كحكومة من تركيا. خلال فترة عامين من الحكم، قمنا بزيادة حجم الجيش بأكثر من 80٪، وميزانية الجيش بأكثر من 100٪".

واعتبر رئيس الوزراء أن كوسوفو أصبحت بعد ذلك، أكثر أمانا.