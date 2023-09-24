نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر فلسطينية: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، إصابة 15 فلسطينيين بجروح بينهم حالات خطيرة بنيران الجيش الاسرائيلي في جنين.

وفي وقت سابق، أصدر الجيش الإسرائيلي، بيانًا قال فيه إنه قصف مواقع لتنظيم الجهاد في قطاع غزة، ومقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلامية، بارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12 قتيلا وقوات إسرائيلية خاصة تقتحم مدينة نابلس.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 أخرين، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة بمدينة نابلس.