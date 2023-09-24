نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرمينيا مستعدة لقبول "أرمن" ناغورنو كاراباخ.. وانتقاد لروسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الأحد، إن أرمينيا مستعدة لقبول جميع سكان ناغورنو كاراباخ من عرقية الأرمن، وإن احتمال مغادرتهم للمنطقة في تزايد.

ونقلت وكالة تاس عن باشينيان قوله: "يظل أرمن ناغورنو كاراباخ عرضة للتطهير العرقي... الإمدادات الإنسانية وصلت إلى ناغورنو كاراباخ خلال الأيام القليلة الماضية لكن هذا لا يغير الوضع".

وتابع: "إذا لم تتهيأ ظروف المعيشة الحقيقية للأرمن في ناغورنو كاراباخ في منازلهم والآليات الفاعلة للحماية من التطهير العرقي فالاحتمال يتزايد بأن الأرمن في ناغورنو كاراباخ سيطردون من أرضهم باعتبار هذا السبيل الوحيد للخلاص".وقال باشينيان: "حكومتنا سترحب بكل ود بإخواننا وأخواتنا من ناغورنو كاراباخ".

وذكر أيضا أن التكتلات الأمنية التي كانت أرمينيا عضوا فيها لم تكن فاعلة وذلك في انتقاد واضح لروسيا الحليف الرئيسي ليريفان.

والأحد، أشارت قيادة الإقليم الانفصالي لرويترز إلى أن 120 ألفا من عرق الأرمن في ناغورنو كاراباخ سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.