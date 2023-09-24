العالم اليوم - بالفيديو.. "أخطبوط بزعانف" في ظهور نادر على عمق "غير متوقع"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. "أخطبوط بزعانف" في ظهور نادر على عمق "غير متوقع" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 05:28 مساءً - في ظهور نادر، شوهد أخطبوط من نوع يدعي "دامبو" على عمق حوالي 2665 مترا، رصدته مركبة تعمل عن بعد شمالي المحيط الهادئ، علما أن هذا النوع يعيش في مناطق أعمق.

وظهر الأخطبوط الذي بدا شبيها للشخصية الرئيسة في فيلم "دامبو" الذي تم إنتاجه عام 1941، وهو يستخدم زعنفتيه اللتين تشبهان الأذنين للسباحة، في فيديو نشره على "يوتيوب" حساب "EVNautilus" المتخصص في اكتشاف المحيطات.

وكتب الحساب: "يبدو أن هذا الأخطبوط دامبو كان في حالة مزاجية ظهرت من خلال انعكاس ضوء تقنيتنا".

وتم اكتشاف أخطبوط دامبو عام 1999، ويوجد منه 37 فصيلة، ويعتمد في غذائه على الرخويات والقواقع والقشريات، ويبلغ متوسط عمره من 3 إلى 5 سنوات.

ويعيش هذا الأخطبوط في أعمق نقطة في مياه المحيط، أي 7 آلاف متر تحت سطح الماء، وليس لديه كيس حبر على عكس الأخاطب الأخرى، ويفتقر إلى القدرة على تغيير لونه مثل بعض الأنواع الأخرى من العائلة ذاتها.