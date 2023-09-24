العالم اليوم - الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لسلطنة عمان ينمو 30% في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 05:28 مساءً - سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لاقتصاد سلطنة عمان نموًّا بنسبة 30 بالمئة في عام 2022، مدفوعًا بنموّ كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث سجل القطاعان ما نسبته 61.6 بالمئة و16.9 بالمئة على التوالي.

وبحسب بيانات المركزي العماني، فقد كان التعافي الاقتصادي في القطاع غير النفطي واسع النطاق، حيث أظهرت جميع القطاعات الرئيسة نموًّا إيجابيًّا خلال عام 2022، وتوسعت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 23.5 بالمئة.

ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انتعاش الناتج الاسمي من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 49.6 بالمئة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سلطنة عمان بنسبة 4.3 بالمئة خلال عام 2022 مقارنة بنمو قدره 3.1 بالمئة في عام 2021.

ويُعزى هذا التحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى جميع القطاعات الرئيسة حيث أظهر الناتج من الأنشطة البترولية نموًّا ملحوظًا بنسبة 10.2 بالمئة مدعومًا بنمو قدره 5.9 بالمئة في إنتاج الغاز الطبيعي.

ومن بين الأنشطة الصناعية غير النفطية، شهد ناتج قطاع الصناعات التحويلية بالقيمة الحقيقية نموًّا بنسبة 17 بالمئة.