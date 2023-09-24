العالم اليوم - قطار ليفربول لا يتوقف.. عبر وست هام بثلاثية

انتم الان تتابعون خبر قطار ليفربول لا يتوقف.. عبر وست هام بثلاثية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 06:23 مساءً - حقق ليفربول فوزه الخامس على التوالي وتفوق 3-1 على وست هام يونايتد، ليتقدم إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وسجل محمد صلاح من ركلة جزاء هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 16، قبل أن يدرك جارود بوين التعادل قبل الاستراحة بضربة رأس.

وفي الشوط الثاني، سجل ليفربول بواسطة داروين نونيز وديوغو جوتا في الدقيقتين 60 و85، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة من ست مباريات، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة.