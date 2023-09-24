رئيس بولندا: استمرار حظر واردات الحبوب الأوكرانية في السوق المحلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 06:30 مساءً - أكد رئيس بولندا أندريه دودا، اليوم الأحد، أن قرار حكومة بلاده بشأن حظر واردات الحبوب الأوكرانية إلى السوق البولندية صحيح ومستمر.

وقال دودا في تصريحات متلفزة بحسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، "إن قرار الحكومة البولندية بحظر واردات الحبوب الأوكرانية إلى السوق البولندية صحيح، ولكن من الضروري زيادة عبور الحبوب الأوكرانية إلى أسواق دول ثالثة عبر بولندا".

وتابع:"أعتقد أن قرار حظر بيع الحبوب الأوكرانية في السوق البولندية صحيح وبدلا من ذلك، أنا مقتنع بأنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا لجعل عبور الحبوب الأوكرانية بأكبر قدر ممكن".

وأشار إلى أنه يجري إعداد ممرات عبور خاصة يمكن من خلالها نقل الحبوب الأوكرانية عبر بولندا إلى حيث تكون هناك حاجة إليها، لافتا إلى أن "هذا التصدير مستمر طوال الوقت".

وتستمر "أزمة الحبوب" في العلاقات بين أوكرانيا وبولندا، ففي 16 سبتمبر الجاري قامت بولندا خلافًا لموقف المفوضية الأوروبية بحظر واردات الحبوب الأوكرانية (القمح والذرة وبذور عباد الشمس وبذور اللفت) من جانب واحد إلى السوق المحلية، مع الحفاظ على عبور هذه المحاصيل عبر أراضيها.

وقدمت أوكرانيا بدورها شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد بولندا والمجر، ومن المتوقع أن يجتمع وزيرا الزراعة في البلدين خلال الأيام القليلة المقبلة لإيجاد طريقة للخروج من الأزمة.