نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام: انتقادات زيلينسكي المتواصلة لحلف الناتو تثير غضب واشنطن وحلفائها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في مقال نشرته أن انتقادات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المتواصلة لحلفائه الغربيين في "حلف الناتو"، أثارت غضب الولايات المتحدة وحلفائها.

وأوضحت الصحيفة أن زيلينسكي على مدار العام ونصف العام الماضيين أثار غضب مسؤولي الأمم المتحدة عندما قال مرار إنه "يتوجب على مجلس الأمن أن يتحرك ضد روسيا أو يفكر في حل نفسه".

وأشارت إلى أن زيلينسكي أثار غضب الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاريه خلال قمة حلف الناتو التي انعقدت يومي الـ 11 و12 من يوليو الماضي، عندما وصف إحجام الحلفاء عن قبول انضمام أوكرانيا في الناتو بأنه أمر سخيف.

وأضافت أن بايدن كان منزعجا من تصريحات زيلينسكي لدرجة أنه أراد منع أي ذكر لترشيح أوكرانيا من بيان القمة.

ويبدو أن الغرب سئم من تعجرف زيلينسكي وشروطه المستمرة لدرجة أنه يصر على إجراء انتخابات مبكرة رغم الأحكام العرفية المعلنة في البلاد، حيث أفادت "صحيفة واشنطن بوست" في وقت سابق اليوم، بأن بعض السياسيين الغربيين يحثون سلطات كييف على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوكرانيا رغم الأحكام العرفية المعلنة في البلاد.

ووفقا للصحيفة، ظهرت مثل هذه الدعوات من قبل رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تايني كوكس، والسيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، ومقدم البرامج التلفزيونية الأمريكية تاكر كارلسون.