أوكرانيا: الوضع على الحدود مع روسيا لا يزال الأكثر توترًا وصعوبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 09:30 مساءً - قال المتحدث باسم حرس الحدود الأوكرانى أندريه ديمشينكو، اليوم /الأحد/، إن الوضع على الحدود مع روسيا لايزال الأكثر توترا وصعوبة.. وأكد أن كل ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود فى كل من بيلاروسيا وروسيا تتم مراقبته عن كثب من قبل وحدات الاستخبارات، من أجل تحليل وفهم مدى تهديد الوضع بالنسبة لأوكرانيا فى الوقت الحالى.

وأضاف ديمشينكو- فى تصريح متلفز، أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- أن "روسيا تواصل ضرباتها التى تستهدف الأراضى الأوكرانية كل يوم، فضلاً عن محاولاتها بشكل دورى نشر مجموعاتها الاستطلاعية لكشف مواقع وحداتنا العسكرية".

وأشار إلى أن الوضع على الحدود مع بيلاروسيا يخضع لسيطرة كاملة من قبل الجيش الأوكرانى وحرس الحدود.. وقال: إنه يتم تعزيز عناصر أخرى من قوات الأمن والدفاع الأوكرانية- وهى القوات المسلحة والحرس الوطنى والرجال يفهمون تمامًا ما هو موجود على الجانب الآخر من الحدود وهم مستعدون لأى تطورات. ولفت إلى أن روسيا ليس لديها قوات كافية على أراضى بيلاروسيا للقيام بتوغل آخر أو اللجوء إلى أى شيء؛ لتأجيج الوضع على الحدود.

وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقة بيلجورود وكورسك على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن يتسبب ذلك فى إصابات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية- فى بيان صحفى اليوم- أن "أنظمة الدفاع الجوى دمّرت طائرتين بلا طيار فوق أراضى منطقة بيلجورود اليوم، فى حوالى الساعة 2:40 بتوقيت موسكو"، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.. حيث تقع منطقة بيلجورود غربى روسيا على الحدود مع خاركيف على الجانب الأوكراني.