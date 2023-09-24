العالم اليوم - فرنسا تقرر سحب قواتها وإعادة سفيرها من النيجر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 10:28 مساءً - قررت باريس إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها من البلد الإفريقي في الأشهر المقبلة، حسبما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد.

وأضاف ماكرون في مقابلة تلفزيونية، الأحد: "قررت فرنسا إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر".

وقال الرئيس الفرنسي إن سفير بلاده في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى فرنسا.

أما الجنود الفرنسيون في النيجر، وعددهم 1500، سيغادرون النيجر "في الأسابيع والأشهر المقبلة"، على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام الجاري".

وتوترت العلاقة بين النيجر وفرنسا، منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته نيامي قبل أسابيع وأطاح الرئيس محمد بازوم من منصبه.