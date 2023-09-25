نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 14 شخصًا في هجوم في نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سكان وزعيم محلي في نيجيريا إن مسلحين قتلوا 8 أشخاص، اليوم الأحد، وخطفوا ما لا يقل عن 60 آخرين في منطقتين بولاية زامفارا، شمال غرب البلاد.

وقال مصدر في الشرطة وسائق مركبة كان شاهدا على هجوم في مكان آخر بشمال شرق نيجيريا إن من يشتبه بأنهم إرهابيون نصبوا كمينًا لقافلة مركبات تحت حراسة عسكرية، مما أدى لمقتل جنديين و4 مدنيين.

وأضاف الشاهد أن المهاجمين أضرموا النيران في 5 مركبات واستولوا على شاحنة.

ولم يوضح الرئيس بولا تينوبو بعد كيف سيتعامل مع تفشي انعدام الأمن.

وقال سكان إن مسلحين حاولوا مهاجمة قاعدة عسكرية، عند مدخل منطقة ماجامي الريفية في زامفارا في ساعة مبكرة من صباح الأحد، قبل أن تصدهم القوات.

وتشهد زامفارا العدد الأكبر من عمليات الخطف للحصول على فدى في نيجيريا، والتي تنفذها عصابات مسلحة تعرف محليًا بقطاع الطرق.

وقال زعيم محلي رفض الكشف اسمه لأسباب أمنية إن المسلحين انقسموا إلى 3 مجموعات هاجمت إحداها القاعدة العسكرية، في حين هاجمت الأخريان منطقتي ماغامي وكاباسا القريبة منها.

وأضاف أن المسلحين خطفوا 60 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال شويبو هارونا، وهو من سكان ماغامي، لرويترز عبر الهاتف "كان قطاع الطرق يستقلون عددًا كبيرًا من الدراجات النارية ومسلحين بالبنادق وغيرها من الأسلحة، وراحوا يطلقون النار بشكل متقطع".

وأضاف هارونا أنه حضر دفن 4 أشخاص قتلوا خلال هذا الهجوم.

وقال أحد سكان منطقة كاباسا، ويدعى عيسى، إن المسلحين قتلوا 4 أيضًا وخطفوا العشرات.