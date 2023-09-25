نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير البترول: حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ 10 مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الـ93 لتأسيس المملكة العربية السعودية، نظمت سفارة السعودية في القاهرة، حفلًا للاحتفال بالعيد الوطني السعودي، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة والسياسية والدبلوماسية المصرية، وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر.

وفي كلمته، قال السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية في مصر إن الحفل يأتي في إطار الاحتفالات الوطنية السعودية التي تقام سنويًا للاحتفاء بتأسيس المملكة وتعزيز الانتماء الوطني بين مواطنيها داخل البلاد وفي الخارج.

وأشار السفير نقلي للعلاقات التاريخية بين مصر والسعودية والتي تضرب بجذورها إلى أعماق التاريخ، موضحا أنها أصبحت ترتقى إلى المستوى الاستراتيجي اللائق بمكانة البلدين وبما يخدم السلم والأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

وأكد السفير أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تستند إلى الأخوة والتعاون المشترك في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية ومصر وتعزيز التواصل والتفاهم المتبادل بين الشعبين.

وأوضح السفير السعودي إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا كبيرا في ظل قيادات البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان.

وألقى السفير أسامة نقلي الضوء على التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات السعودية المصرية في الآونة الأخيرة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين البلدين من الجانبين.

من جانبه، قال المهندس طارق الملا وزير البترول، ممثلا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن العلاقات المصرية السعودية استثنائية ترتكز على التاريخ العريق وليست مجرد علاقة دبلوماسية فهي علاقة أخوية بين شعبين متربطين، تعود لعهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود.

وأضاف الملا: منذ ذلك الحين شهدت العلاقات بين مصر والمملكة تطورًا دائمًا في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد الملا أن التعاون شهد تطورًا كبيرًا، حيث تشترك مصر والمملكة في المشروعات الاستثمارية المتنوعة في قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة الإلكترونية والبتروكيماويات والغاز وغيرها من المجالات الأخرى بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

وأوضح الملا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2022 ما يقارب 10 مليار دولار، وتجاوزت الاستثمارات السعودية في مصر 30 مليار دولار في العام السابق.

وأشاد الملا بالتعاون الوثيق بين البلدين في المجالات الثقافية والعلمية التي تؤثر في المعرفة وتشجع على تطوير جيل شباب مثقف وواعٍ.

وأكد أنه فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية فإن الدور الذي تلعبه مصر والمملكة يعد دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار والسلام، ونحن ملتزمون بدعم الحلول السياسية والدعوة إلى تحقيق السلام الشامل في المنطقة كما نعمل معًا على مكافحة الإرهاب والتطرف.

وحضر الحفل عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة منهم المهندس طارق الملا، وزير البترول ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وحسن شحاتة وزير العمل، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما حضر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وعدد من سفراء الدول في مصر.

وحضر الحفل عدد من الفنانين منهم الفنانة يسرا والفنان مصطفى كامل وعدد من الإعلاميين منهم عمرو الليثي وهالة سرحان وخيري رمضان ويوسف الحسيني.