العالم اليوم - حرب المسيرات.. أوكرانيا تهاجم كورسك وروسيا تهاجم أوديسا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 08:20 صباحاً - تتواصل حرب المسيرات بين أوكرانيا وروسيا، مستهدفة المنشآت الحيوية في مدن البلدين، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

كما أعلن حاكم روسي محلي إلى إسقاط مسيرات أوكرانية أخرى في مقاطعة بريانسك الروسية، فيما أعلنت أوكرانيا أن روسيا هاجمت منطقة أوديسا بواسطة 19 مسيرة و14 صاروخا.

إسقاط مسيرات استهدفت القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إسقاط 8 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم ومقاطعتي كورسك وبريانسك في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن منظومات الدفاع الجوي دمرت 4 مسيرات أوكرانية الليلة الماضية فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وفوق جمهورية القرم.

الهجمات على كورسك الروسية

قال حاكم منطقة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، اليوم الاثنين، إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على المنطقة ألحق أضرارا بعدة منازل ومبنى إداري.

ولفت الحاكم رومان ستاروفويت، إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة، وأن سقف مبنى إداري تضرر أيضا.

وأكد الحاكم الروسي أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم.

على جانب آخر، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغماز، إنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين مسيرتين ليلاً، فوق منطقة سوراجسكي في منطقة بريانسك، دون وقوع إصابات أو دمار.

وكتب بوغوماز على تلغرام: "الليلة، حاول الإرهابيون الأوكرانيون تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار. أسقطت قوات وزارة الدفاع الروسية مسيرتين. ولم تقع إصابات أو أضرار"، مشيرا إلى أن خدمات العمليات والطوارئ متواجدة في مكان الحادث.

وخلال الليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعات كورسك، تولا، بريانسك.

وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.

كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.

هجوم روسي جديد على أوديسا الأوكرانية

على الجانب الآخر، هاجمت روسيا مجددا منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا بواسطة 19 مسيّرة و14 صاروخا ما أدى إلى أضرار في منشأة مرفئية على ما أفادت السلطات الأوكرانية الاثنين.

وأوضح الحاكم أوليغ كيبر عبر تلغرام أن موسكو "هاجمت منطقة أوديسا بواسطة مسيّرات هجومية ونوعين من الصواريخ" متحدثا عن "ضربات عدة" من بينها هجوم على "منشأة مرفئية".

وأفاد الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجومها بواسطة 19 مسيّرة من وصاروخين من طراز "أونيكس" و12 صاروخا من نوع "كاليبر".

وقال الجيش إن الدفاعات الجوية أسقطت كل المسيّرات و11 صاروخا من طراز كاليبر مشيرة إلى أن مدينة أوديسا الساحلية تعرضت لأضرار "كبيرة" وأن حريقا اندلع في فندق لكن سرعان ما تم إخماده.

ودمرت صواريخ "أونيكس" مخازن للحبوب من دون سقوط ضحايا على ما أكد الجيش، مشيرا إلى تضرر مستودعات وشركات بسقوط حطام في ضاحية أوديسا.