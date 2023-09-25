العالم اليوم - استطلاع رأي أميركي: ترامب يتقدم على بايدن في انتخابات 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 08:20 صباحاً - كشف استطلاع رأي جديد أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يتقدم على نظيره الحالي جو بايدن بـ10 نقاط مئوية في انتخابات 2024.

وحسب الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وقناة "إيه بي سي"، فإن بايدن يتخلف عن ترامب بنسبة 10 نقاط مئوية في هذه المرحلة المبكرة من الانتخابات المنتظرة العام المقبل.

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي الحالي "يكافح للحصول على موافقة الجمهور المتشكك، مع تزايد الاستياء من تعامله مع حرب أوكرانيا والاقتصاد والهجرة، إلى جانب عمره المتقدم".

وأبرزت النتائج أن أكثر من 3 من كل 5 ديمقراطيين ومستقلين ذوي ميول ديمقراطية يقولون إنهم يفضلون مرشحا آخر غير الرئيس الحالي. في المقابل، يقول مستشارو بايدن إن الرئيس الحالي هو "أقوى ديمقراطي لعام 2024".

وفيما يخص ترامب، خلص الاستطلاع إلى أنه "يتمتع بموقف قوي على المستوى الوطني، على الرغم من مواجهته العديد من التهم الجنائية".

وأضاف: "ترامب يحظى بتأييد 54 في المئة من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية.. وكانت النسبة 51 في المئة في مايو الماضي".

ورغم هذه النتائج، ذكرت "واشنطن بوست" أن "هامش التقدم الكبير لترامب يتعارض مع استطلاعات الرأي العامة الأخرى، التي تظهر أن المنافسة ستكون متعادلة تقريبا".