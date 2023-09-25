العالم اليوم - سال السعودية تتطلع لجمع 678 مليون دولار في اكتتاب عام

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 11:24 صباحاً - أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، الاثنين، عن النطاق السعري لسهمها في اكتتاب عام بما قد يمكنها من جمع ما يصل إلى 2.54 مليار ريال (678 مليون دولار).

والشركة مملوكة بنسبة 70 بالمئة للخطوط السعودية وبنسبة 30 بالمئة لشركة ترابط لخدمات الشحن الجوي وتطرح الشركتان معا حصة تبلغ 30 بالمئة في سال للاكتتاب العام تشمل 24 مليون سهم عادي. وحددت سال النطاق السعري بين 98 ريالا (26.13 دولار) و106 ريالات للسهم. ومن المتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 2.35 مليار ريال و2.54 مليار ريال بما يشير إلى قيمة سوقية وقت الإدراج تتراوح بين 7.84 مليار ريال و8.48 مليار ريال. وشركة إتش.إس.بي.سي العربية السعودية هي المستشار المالي الوحيد ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب.

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