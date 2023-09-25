العالم اليوم - بعد سقوطها في منزلها.. صوفيا لورين تخضع لعملية جراحية

انتم الان تتابعون خبر بعد سقوطها في منزلها.. صوفيا لورين تخضع لعملية جراحية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 01:28 مساءً - خضعت الممثلة الإيطالية صوفيا لورين (89 عاما) لعملية جراحية في الورك، بعدما تعرضت لكسر فيه، إثر سقوطها الأحد داخل منزلها في جنيف.

وكتبت سلسلة المطاعم التي تملكها لورين وتحمل اسمها، في بيان نشرته عبر فيسبوك: "بعدما خضعت الممثلة لعملية جراحية ناجحة، ستكون في فترة تعاف قصيرة قبل الخضوع لجلسات إعادة تأهيل"، مضيفةً "لحسن الحظ، سارت الأمور على ما يرام وستعود لورين بجانبنا قريباً".

وكانت لورين التي تُعدّ أسطورة العصر الذهبي للسينما الإيطالية احتفلت بعيد ميلادها التاسع والثمانين في 20 سبتمبر.

وشاركت الممثلة الإيطالية خلال مسيرتها في 90 فيلما، فيما نالت جائزتي أوسكار وجائزة في مهرجان كان.

وفي مسابقة للجمال أقيمت في روما في سبتمبر 1951، التقت لورين عندما كانت في مطلع شبابها بالمنتج كارلو بونتي الذي يكبرها بـ22 عاماً وبات شريك حياتها والمُساهم في إطلاق مسيرتها السينمائية.

وشاركت لورين في أفلام حظيت بشهرة عالمية منها "سكاندل إن سورينتو" (Scandal in Sorrento) للمخرج دينو ريزي، و"ذي ريفر غيرل" (The River Girl) لماريو سولداتي عام 1955.

وبدأت منذ العام 1957، تؤدي أدوارا في أعمال هوليوودية إلى جانب ممثلين كانوا يحظون بشهرة واسعة آنذاك، من أمثال أنتوني كوين وكلارك غابل ومارلون براندو وكاري غرانت وبيتر سيلرز وجون واين وفرانك سيناترا.

ويعود آخر ظهور سينمائي لها إلى العام 2020 في فيلم "ذي لايف أهيد" (The Life Ahead)، وهو عمل مقتبس عن رواية للكاتب رومان غاري أخرجه نجلها إدواردو بونتي.

وعام 2021، نالت بفضل هذا الدور جائزة "دافيد دي دوناتيلو" السينمائية الإيطالية في فئة أفضل ممثلة.