العالم اليوم - بعد طول انتظار.. أوكرانيا تعلن تسلم دبابات "أبرامز"

انتم الان تتابعون خبر بعد طول انتظار.. أوكرانيا تعلن تسلم دبابات "أبرامز" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 03:23 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن دبابات أميركية الصنع من طراز "أبرامز" وصلت إلى البلاد.

وأضاف زيلينسكي على تيليغرام: "أخبار جيدة من وزير الدفاع رستم عمروف. أبرامز بالفعل في أوكرانيا ويتم تجهيزها لتعزيز كتائبنا".

كما قال مسؤولان أميركيان، الإثنين، إن أوكرانيا تسلّمت أول شحنة من دبابات "أبرامز"، لاستخدامها في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين اثنين في وزارة الدفاع الأميركية قولهما إن أول شحنة من دبابات "أبرامز إم 1" وصلت إلى أوكرانيا بعدما جرى شحنها يوم السبت.

وأضافا أنه "سيتم إرسال المزيد من أبرامز إم 1 في الأشهر المقبلة". ولم يكشفا عدد الدبابات التي تم تسليمها حتى الآن.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس الماضي، أن أولى دبابات أبرامز الأميركية ستصل أوكرانيا في "الأسبوع المقبل".

وكانت واشنطن تعهّدت بتسليم أوكرانيا 31 دبابة أبرامز في مطلع العام، في إطار تعهد بمساعدة عسكرية بأكثر من 43 مليار دولار.

وستكون الدبابات مزوّدة بطلقات من اليورانيوم المنضّب خارقة للدروع عيار 120 ملم.

وشكّل قرار تزويد أوكرانيا دبابات أبرامز تحولا في الموقف الأميركي، إذ كان مسؤولون عسكريون أميركيون قد أشاروا مرارا إلى أنها سلاح معقّد لا يناسب القوات الأوكرانية.