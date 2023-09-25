سلطنة عمان تشارك في المنتدى العالمي للنقل المستدام ببكين

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في افتتاح أعمال المنتدى العالمي للنقل المستدام المنعقد حاليا في العاصمة الصينية بكين، تحت شعار "النقل المستدام: نعمل معا لترويج التنمية العالمية" ترأس وفد سلطنة عمان المشارك بالمنتدى المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وعلى هامش مشاركته بأعمال المنتدى، التقى وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الاستراتيجي القائم بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وسبل تعزيزه في مختلف مجالات النقل واللوجستيات بما يحقق رؤية قيادة البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة.

ويحفل المنتدى بمشاركة أكثر من 50 دولة ومنظمة وبحضور قادة قطاعات النقل واللوجستيات وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وكبار الرؤساء التنفيذيين لشركات النقل الكبرى بأنحاء العالم.